Alessandro Bastoni e l'Inter, prove di rinnovo. Il centrale classe '99 è l'unico nel reparto difensivo che non va a scadenza di contratto nel giugno 2023, ma solo in quello successivo. Resta il fatto che in Viale della Liberazione nessuno vuole correre il rischio di trovarsi a trattare il rinnovo a un anno o meno dalla fine del contratto, come accaduto con altri colleghi. Per questo sono già iniziati i dialoghi tra l'agente di Bastoni, Tullio Tinti, e la dirigenza nerazzurra.

Naturalmente, essendo una trattativa le posizioni non sono immediatamente allineate, se non sul fatto di voler proseguire insieme. C'è una piccola distanza tra domanda e offerta, nulla di incolmabile comunque. La richiesta del difensore è 4,5 milioni più premi a stagione, mentre l'Inter non vorrebbe superare i 3,8-4 milioni più bonus.