C'è soltanto una strada percorribile per arrivare a una punta in più senza dover passare dall'addio (oggi difficile a Joaquin Correa). "E' necessario - riporta il Corriere della Sera - che Zhang junior autorizzi l'acquisto di un'altra punta a prescindere dalla situazione di Correa: c'è per esempio Alexis Sanchez a costo zero (alcuni contatti ci sono già stati), occasione unica per alzare sensibilmente i livelli di sfacciataggine, classe e genialità negli ultimi trenta metri".

Nello stesso articolo anche un rimando all'operazione Arnautovic. L'arrivo dell'austriaco con Lautaro, Thuram e Correa è "troppo poco obiettivamente, anche perché Thuram ha bisogno di un po' di tempo per entrare nei meccasinismi dell'Inter". In compenso Arna viene definito "un centravanti di peso, subito pronto ed esperto", che in questo senso "dà ampie garanzie. Non è un caso che anche Milan e Roma si fossero mosse concretamente".