Tutti in attesa delle mosse dell'Inter per Paulo Dybala . In fila, oltre a Milan e Monza, ora c'è anche il Napoli, come conferma il Corriere della Sera . Nessuno dei tre club potrebbe pareggiare l'offerta di Marotta che arriva a circa 6 milioni a stagione comprensivi di bonus, ma piuttosto che restare a spasso...

"Marotta è in costante contatto con Antun e chiede ancora un po’ di tempo per perfezionare alcune uscite: Skriniar (Psg), ma anche Pinamonti (Atalanta), De Vrij, Vidal e Sanchez - spiega il Corsera -. Quest’ultimo aspetta di individuare una soluzione adeguata prima di sedersi a trattare la buonuscita. Non sarebbe necessario — almeno nell’immediato — un altro sacrificio in avanti, ecco perché Marotta spera sempre di consegnare Dybala a Simone Inzaghi per metà luglio. In questo senso andrà verificata la «determinazione» di Zhang. L’Inter è forte di un’offerta concreta (quadriennale da 5 milioni a stagione più uno di bonus) e di un discorso avanzatissimo con il ragazzo".