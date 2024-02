Il pareggio della Juventus a Verona fa sorridere l'Inter, ora a +9 dalla seconda e con una gara da recuperare. Ma l'ennesimo scivolone bianconero nelle ultime quattro partite fa felice anche il Milan, impegnato questa sera a Monza con la possibilità di superare la squadra di Allegri al secondo posto e di portarsi a -8 dalla banda di Inzaghi (giocando però una partita in più) che sta dominando il campionato.

Secondo il Corriere della Sera lo scudetto è comunque lontano, "forse troppo, ma il secondo posto no". È lì a portata di mano e vorrebbe dire anche avvicinarsi all'obiettivo di partecipare alla prossima Supercoppa Italiana in Arabia Saudita. "Insomma: per la gloria e per i soldi. L’etichetta di anti-Inter? Considerata l’indiscutibile superiorità dei nerazzurri di Inzaghi rispetto a tutti gli altri, vale quel che vale", sentenzia il Corsera senza troppi giri di parole.

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!