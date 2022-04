La vittoria dell'Inter in casa della Juventus ha riacceso il discorso sul rinnovo di Simone Inzaghi. "L’allenatore si è ripreso l’Inter, ha chiuso la crisi pescando il jolly dal mazzo. Il successo allo Stadium può essere in positivo quel che è stata in negativo la sconfitta del derby di inizio febbraio - si legge oggi sul Corriere della Sera -. Lì ai nerazzurri si era staccata la spina, a Torino si sono riconnessi. Il calendario asimmetrico ha penalizzato l’Inter, concentrando troppi scontri diretti nei primi due mesi dell’anno. Potrebbe però rivelarsi un potente alleato nella volata finale".