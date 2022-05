Insomma, Big Rom non intende fermarsi dinanzi a ostacoli che sembrano insormontabili e ancora una volta vuole ribaltare l'indirizzo della sua carriera. I contatti con il mondo nerazzurro non si sono mai interrotti e il belga sarebbe disposto ad abbassarsi l’ingaggio. Lo scoglio è il Chelsea, che la scorsa estate lo pagò 115 milioni e ora dovrebbe cederlo in prestito. "Il club londinese non è nuovo a operazioni del genere. Accadde con Crespo, acquistato nel 2003 dall’Inter per 26 milioni e girato in prestito la stagione dopo al Milan. Stesso copione nel 2006 con Shevchenko, prelevato per 45 milioni dai rossoneri e restituito in prestito al Milan nel 2008 - ricorda il quotidiano milanese -. La volontà di Lukaku è rientrare all’Inter. Con il Chelsea andrà trovato un accordo, Lukaku è convinto di poterlo fare". L'Inter si tiene a distanza e delega all'attaccante il lavoro 'sporco' da fare con i Blues.

