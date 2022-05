L' Inter tenta l'accoppiata: Paulo Dybala con Romelu Lukaku . Ma a che prezzo? Secondo il Corriere della Sera , potrebbe dover lasciare Lautaro. "Il Toro vuole restare, il club non vorrebbe venderlo, ma davanti a un’offerta concreta da 70-80 milioni l’argentino può partire. Non è un affare da definire in tempi brevi, Lautaro entrerà nel giro del domino delle grandi punte d’Europa", riporta il quotidiano.

L'affare con Lukaku, tra l'altro, non è di facile attuazione. A Lukaku potrebbe essere riconosciuto uno stipendio fino a 9 milioni di euro se riuscirà a beneficiare ancora del Decreto Crescita, visto che al lordo se ne pagherebbero 12 (più o meno il costo di Barella, Brozovic e Lautaro). Bisognerà però convincere il Chelsea. "Il nuovo proprietario deve accettare di girare in prestito Lukaku all’Inter, dopo averlo pagato 115 milioni la scorsa estate. Sembra impossibile, non lo è. Lukaku con Tuchel come allenatore non vuole rimanere e il Chelsea non può deprezzare ulteriormente il suo investimento. Un anno all’Inter per rilanciarsi, può essere la soluzione più indolore, poi si vedrà", sentenzia il Corsera.