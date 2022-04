"Il ritorno all'Inter di Romelu Lukaku da utopia è passato a suggestione". E' quanto si legge in un articolo pubblicato sull'edizione online del Corriere della Sera, dove i colleghi definiscono l’affare non impossibile ma comunque complicato perché richiede l'incastro di una serie di condizioni non facili. Prima tra tutte la volontà della nuova proprietà del Chelsea che prenderà il testimone da Roman Abramovich: non è detto che chi comanderà il club londinese vorrà svendere il gioiello belga, che pure non è un giocatore imprescindibile per Thomas Tuchel col quale non ha mai davvero legato. Poi ci sono le possibilità economiche non così importanti di Suning: a Milano, guardando le casse della società di Viale della Liberazione, Big Rom potrebbe tornare solo in prestito, tagliandosi lo stipendio dagli attuali 12,5 milioni netti a stagione a non più di 8-9.