L'edizione odierna del Corriere della Sera fornisce ulteriori aggiornamenti sul caso di presunte offese razziste che coinvolge Francesco Acerbi e Juan Jesus. La sentenza del Giudice sportivo, assicura il quotidiano, non arriverà prima di domani: è infatti probabile che oggi il giudice Mastrandrea riceverà dal procuratore federale Giuseppe Chinè la documentazione delle audizioni dei due giocatori che hanno ribadito le loro versioni dei fatti.

Insomma, in assenza di prove concrete ci troviamo davanti al classico caso della parola dell'uno contro quella dell'altro. "Un problema di non semplice soluzione per il procuratore federale a cui il giudice Mastrandrea aveva chiesto il supplemento di indagine - si legge -. Ecco perché Chinè, spinto dalla necessità di approfondire la vicenda sotto ogni aspetto, ha ritardato, fino a oggi, l’invio del materiale".

