Stadi italiani pieni come mai fino ad ora nel corso di queste prime dodici giornate di Serie A. Una crescita che riguarda non solo il numero complessivo di tifosi sugli spalti, ma anche il tasso di riempimento dei vari impianti della massima serie italiana. I dati analizzati e rielaborati da Calcio e Finanza, che ha tenuto in considerazione la media spettatori delle partite e la percentuale di riempimento dello stadio, mettono alla luce dei risultati interessanti: "Se come spettatori Inter e Milan guardano tutti dall’alto verso il basso, grazie al fattore San Siro, ecco che la percentuale più alta per quanto riguarda il riempimento degli impianti, è raggiunta dal Genoa che arriva al 97,28%, superando Inter (96,64%), Milan (95,58%) e Juventus (95,5%). L’unica altra squadra a superare il 90% in questo particolare dato è la Roma, terza per media spettatori, con 92,45%" si legge.

Interessante anche il confronto con la media spettatori della stagione passata per le squadre che disputavano già la Serie A: Inter e Milan continuano a migliorare: aumentate le medie, rispettivamente, dello 0,72% e dello 0,67%. Anche se il miglioramento più grande lo fa registrare il Bologna con un +15,20%. Al contrario, il club che ha visto scendere maggiormente il numeri di spettatori presenti allo stadio è attualmente l’Atalanta, che ha registrato finora un -18,51% rispetto alla scorsa annata. Secondo i dati complessivi raccolti da CF rimane l'Inter in vetta alla classifica degli spettatori presenti al Meazza con una media di 73.163, un gradino sopra il Milan con 72.362 (ma due partite in meno giocate tra le mura amiche di San Siro).

