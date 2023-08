Simone Inzaghi prolungherà il contratto con l'Inter fino al 2025, ora a maggior ragione la sua attenzione si sposta sull'arrivo di una punta. Secondo il Corriere dello Sport, il tecnico "non ha smesso di pensare a Morata, che nonostante le mosse dell’Atletico Madrid in chiave rinnovo contrattuale fino al 2027 può ancora muoversi dalla Spagna verso una nuova destinazione.

Il cartellino sarebbe più economico rispetto a quello di Balogun e dello sfumato Scamacca, ma l'ingaggio richiesto è un quadriennale a cinque miloni l'anno, senza Decreto Crescita. Per questo la dirigenze preferirebbe Balogun, profilo "eventualmente monetizzabile in futuro, mentre Inzaghi per ragioni tattiche non ha mai nascosto la sua preferenza per Morata".

Per Balogun l'Inter può arrivare a 30 milioni più 5 di bonus più una percentuale sulla futura rivendita. Gli altri candidati? Beto dell'Udinese, Taremi del Porto (ma c'è anche il Tottenham). Ad oggi però è una volata Balogun-Morata. "L’Inter vorrebbe cominciare a stringere il cerchio, per poi concentrarsi sulla quarta punta e trovare contemporaneamente una nuova destinazione per Correa", chiosa il quotidiano.