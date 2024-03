Oggi Yann Sommer dovrà essere ancora protagonista positivo come accaduto in tutta questa Champions (e non solo). Il portiere svizzero va a caccia del 25esimo clean sheet della stagione (24esimo per lui): un dato che vorrebbe dire qualificazione certa ai quarti di finale dopo l'1-0 dell'andata.

Il Corriere dello Sport guarda già al futuro, ossia al prossimo anno: Sommer sarà ancora il numero 1 nerazzurro. Il 35enne ex Bayern, arrivato a Milano per una cifra irrisoria in estate, continuerà a essere il titolare di Inzaghi almeno per un'altra stagione, ma in casa nerazzurra ci sarebbe l’idea di affiancargli un vice che, in futuro, possa prendere il suo posto. Il nome è quello di Bento, 24enne numero uno dell’Athletico Paranaense. L'estremo difensore nel giro della Nazionale brasiliana, già sondato la scorsa estate, continua a essere molto considerato da Marotta e Ausilio. "E, stavolta, dovrebbe anche essere più semplice portarlo a Milano", confida il CdS.

