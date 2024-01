La prossima settimana si concretizzerà il passaggio al Leicester di Stefano Sensi, partito con l'Inter a Firenze per far fronte all'emergenza centrocampo. Anche il Corriere dello Sport conferma l'affare in chiusura: la cessione del centrocampista porterà in cassa poco più di 3 milioni di euro, comprensivi di bonus legato alla promozione in Premier delle Foxes. Secondo il quotidiano romano è possibile anche l'inserimento di una percentuale sulla rivendita.

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!