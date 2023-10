Oggi il Corriere dello Sport rivela un retroscena circa l'intervallo di Inter-Benfica, spiegando così in parte la ripresa stratosferica dei nerazzurri contro i portoghesi. Simone Inzaghi avrebbe caricato i suoi dopo un primo tempo complicato: "Vi ricordate Istanbul? Volete tornare in finale di Champions? Allora questa è una partita da vincere a tutti i costi", avrebbe detto il tecnico nerazzurro negli spogliatoi del Meazza.

"Simone ha saputo trovare le parole giuste per caricare i suoi giocatori e mandarli all’assalto dei portoghesi. Che, davanti a quella forza dirompente, non hanno avuto scampo: sono rimasti annichiliti - si legge -. Ci sono state innanzitutto delle correzioni tattiche. Il primo tempo è stato caratterizzato da troppi errori in fase di costruzione e di rifinitura, così Lautaro e compagni hanno alzato la linea del pressing per cancellare il loro palleggio. Senza ferocia, senza applicazione, senza dedizione totale alla causa, però, mettere in scena una prestazione del genere sarebbe stato impossibile. L’Inter dell’altra sera è stata tutto questo: un corpo unico, con una missione, che ha dato e fatto di tutto per completarla. Sono state proprio le parole di Inzaghi a far girare l’interruttore nella testa dei nerazzurri".

