Com'è noto, Oaktree ha rilevato il 99,6% delle azioni dell'Inter da Suning. Il 68,55% - come spiega ancora il Corriere dello Sport - era di proprietà di Suning Holdings (cioè alla famiglia Zhang) attraverso una catena di società lussemburghesi che terminavano a Grand Tower, ossia la controllante diretta dell'Inter.

L'altro 31,05%, invece, faceva capo a International Sports Capital SpA (l’ex società creata in Italia da Erik Thohir) controllata, a sua volta, al 100% da un veicolo basato alle isole Cayman denominato LionRock Zuqiu Limited, costituito dal fondo di private equity cinese (basato a Hong Kong) Lion Rock.

Come si evince dal comunicato dell'Inter, Oaktree non ha recuperato il 31,05% escutendo un pegno direttamente sulle azioni dell’Inter possedute in Italia da International Sports Capital. Il quotidiano romano spiega: "L’escussione di un pegno in Italia segue un procedimento ben più lungo e tortuoso, esponendo a diverse possibilità di impedimenti o rallentamenti giurisdizionali. Ma non lo ha fatto neppure escutendo un pegno (che forse non c’era) sul veicolo delle Cayman che possiede ISC. Lo ha fatto invece escutendo Great Horizon perché nel frattempo i due pacchetti erano stati “riuniti” all’interno di questa scatola. Come? Dal comunicato apprendiamo che Great Horizon aveva “acquisito il controllo e la proprietà” del veicolo alle Cayman LionRock Zuquiu ma non è dato sapere quando, né come. Dai documenti consultati nei mesi scorsi, provenienti dalla camera di commercio del Lussemburgo non abbiamo trovato traccia di questo trasferimento di quote. È avvenuto giovedì? La stessa Inter dice di averlo appreso “in pari data” cioè giovedì".

Sul tema è intervenuta l’agenzia di rating Fitch precisando che il default dell’azionista sul debito Suning non si riverbera sull’Inter ma che, nel caso si verificasse un evento che implichi il diritto degli obbligazionisti ad essere rimborsati anticipatamente, sarebbe evidentemente l’azionista (cioè Oaktree) a dover sostenere il club. Scenario che - come conferma il CdS - Oaktree "farà in modo di evitare con una gestione molto cauta del club".

