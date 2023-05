Dopo un tour-de-force durato 17 partite, l'Inter ha goduto del meritato riposo e domani tornerà ad allenarsi alla Pinetina in vista del Torino e, soprattutto, del Manchester City. L'obiettivo di Inzaghi - come spiega il Corriere dello Sport - è quello di ritrovare tutta la rosa a disposizione e quindi di recuperare gli indisponibili. In poche parole, andranno reintegrati Skriniar, Correa e soprattutto Mkhitaryan. "Il primo spera di accomodarsi in panchina già con il Torino, gli altri due hanno nel mirino Istanbul, ma per raggiungere l’obiettivo occorre continuare a lavorare, senza interruzioni. D’Ambrosio, infine, uscito acciaccato dal match con l’Atalanta, verrà valutato domani", si legge sul quotidiano romano. A dare slancio a tutto il gruppo è stata la tabella di lavoro stilata dal tecnico e dal suo staff: indicazioni personalizzate che hanno portato tutti a un livello eccellente di condizione. E così si andrà avanti per i prossimi 10 giorni.



A Torino solo con riserve e giovani? No. L'idea di Inzaghi non è quella di risparmiare tutti i suoi titolari. "Qualcuno, solo i più affaticati, resterà a guardare, ma gli altri giocheranno almeno uno spezzone di gara. Ovviamente, con la raccomandazione di non correre rischi inutili - spiega il Corsport -. In parallelo, comincerà la preparazione tattica del match contro la squadra di Guardiola. Assieme al suo staff, Inzaghi ha già cominciato a studiare e ad analizzare Haaland e compagni. La bilancia è tutta dalla loro parte. Significa, quindi, che il gap dovrà essere compensato attraverso la strategia giusta e la sua applicazione".

