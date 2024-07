"Non è un’opzione. In questo momento abbiamo un attacco ricco di qualità, valori e numeri. In questo momento non fa al caso nostro". Ieri Beppe Marotta, presidente dell'Inter, ha chiuso così - ai microfoni di Sky Sport - le porte di Appiano Gentile ad Albert Gudmunsson, che comunque continua ad essere uno degli obiettivi caldi del club nerazzurro per l'attacco.

Questo quanto risulta al Corriere dello Sport che tra le sue pagine assicura: la trattativa con il Genoa resta aperta, tanto che i contatti con il Grifone andranno avanti nei prossimi giorni con l'intenzione di trovare l'incastro giusto per regalare l'islandese a Inzaghi.

