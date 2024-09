Ottime notizie da Appiano Gentile in vista del derby di domani. Nella giornata di ieri, Dimarco è tornato ad allenarsi in gruppo e si candida per una maglia da titolare contro il Milan. Secondo il Corriere dello Sport, il mancino farà di tutto per superare la concorrenza di Carlos Augusto e ha ottime chance di riuscirci.

Anche a destra c'è un dubbio con il solito ballottaggio Dumfries-Darmian che stavolta vede in leggero vantaggio il neerlandese. Darmian, d'altronde, è partito titolare sia a Monza che a Manchester, e poi l'ex PSV sa come farsi valere nei derby specialmente nei duelli con Theo Hernandez.

PROBABILI INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro.