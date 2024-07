Più passano le ore, più si alzano le quotazioni di Juan Cabal per tappare il buco in rosa generato dall'infortunio di Tajon Buchanan. Dopo l’incontro di giovedì con l'entourage del colombiano i contatti proseguono: l'intenzione del club nerazzurro è di raggiungere un'intesa per poi trattare in maniera concreta con il Verona sulla base di un prestito con diritto di riscatto, magari con un prezzo sotto i 10 milioni di euro. Lo sostiene il Corriere dello Sport mentre ricorda che sul classe 2001 c'è anche la Juventus. Tra le alternative resiste ancora il genoano Vasquez, seguito dagli esperti Hermoso e Rodriguez.

Da decifrare anche il futuro di Denzel Dumfries (c'è fiducia per il rinnovo) e di Valentin Carboni, anche se ogni decisione è rinviata al ritorno del ragazzo dalle vacanze (quindi dall'8 agosto in poi). Ieri in conferenza Inzaghi non ha escluso che il talento argentino possa restare a Milano ("Con lui potremmo avere due giocatori dietro una punta, oppure potrebbe fare il quinto, in determinate partite"), pur conscio del fatto che lo spazio potrebbe essere limitato.

"Meglio, allora, che trovi spazio in un’altra squadra: è il pensiero della dirigenza" assicura il Corsport, precisando che che la formula dipenderà dall'offerta. La cessione è possibile solo in caso di offerte vicino ai 40 milioni, altrimenti per Valentin arriverà un altro prestito.

