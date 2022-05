"Henrikh Mkhitaryan è dell'Inter". La notizia arriva in questi minuti dai colleghi del Corriere dello Sport che anticipano l'acquisto del 33enne centrocampista armeno, free agent dopo aver rifiutato di rinnovare il suo contratto in scadenza con la Roma. L'ex Manchester United a breve sosterrà le visite mediche, prima di firmare un biennale da 3,5 milioni di euro netti a stagione con i nerazzurri.