Quella di domani sera contro la Lazio è un appuntamento troppo importante e delicato per non puntare sull'Inter migliore. Il Corriere dello Sport conferma: sono pochi i dubbi di formazione di Simone Inzaghi per lo scontro diretto dell'Olimpico contro la Lazio. In mattinata i nerazzurri sosterranno la rifinitura ad Appiano che anticiperà la partenza in volo verso Roma, prevista a metà pomeriggio: non ci saranno Pavard, Acerbi e Di Gennaro. Le pesanti assenze pesanti costringeranno agli straordinari gli altri difensori, motivo per cui Dumfries (out a Leverkusen) è favorito per partire titolare sulla fascia destra con Darmian in panchina e pronto all'occorrenza.

Davanti a Sommer appare dunque certa la conferma del trio Bisseck-De Vrij-Bastoni, con Dimarco a sinistra, la solita mediana formata da Barella, Calhanoglu e Mkhitaryan e il rilancio della ThuLa in attacco. Dopo il big match con la Lazio sono fissate in agenda le sfide con Udinese (Coppa Italia), Como e Cagliari. "Rotazioni più profonde sono previste in vista di quelle sfide, sulla carta più 'morbide', che precederanno tra l’altro la trasferta saudita per la Supercoppa", scrive il quotidiano romano.

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!