"Un vice portiere così... è tanta roba". Questo il pensiero della dirigenza interista su André Onana riportato oggi dal Corriere dello Sport . Una considerazione nata nella pancia dello stadio di Cesena dopo il 2-2 con il Lione in cui il camerunese si è esibito in un paio di interventi super. Per la prima volta, insomma, Samir Handanovic ha un collega di pari livello su cui confrontarsi quotidianamente ad Appiano Gentile.

"Il club di Zhang, sfruttando il Decreto Crescita, gli ha fatto firmare un contratto quadriennale a tre milioni netti più bonus a stagione. Considerando che è sbarcato a Milano a parametro zero (bruciata la concorrenza soprattutto di Borussia Dortmund e Lione), il colpo è di quelli notevoli - spiega il quotidiano romano -. E anche se in questo momento è il vice di Samir, la sensazione è che qualche partita la giocherà, che Inzaghi, ogni tanto, lo butterà nella mischia per certe sfide di campionato. Diciamo che sarà una “staffetta particolare”, come quella che c’è stata alla Juventus prima tra Szczesny e Buffon e poi tra Szczesny e Perin. Anche perché il futuro nerazzurro, prima o poi, sarà nelle mani di Onana e, anche se Handanovic giocherà di più, parerà bene e si meriterà il rinnovo per un’altra o altre due stagioni, è indubbio che un domani la titolarità spetterà ad Onana".