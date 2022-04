Non è tramontata l'idea dell'Inter di portare a Milano sia Scamacca che Frattesi , ma se per la punta la concorrenza italiana sembra ormai ridotta al Milan, per il centrocampista ci sarà da fare i conti anche con la Juventus. "Con Carnevali sarà valutata la possibilità di inserire nell’operazione un giovane per abbassare la richiesta neroverde che si aggira sui 20-25 milioni , il 30% dei quali sarebbe poi girato alla Roma che si è riservata una percentuale della futura rivendita - sottolinea il Corriere dello Sport -. Lo stesso club giallorosso è interessato a riportarlo a Trigoria e pure il Napoli ha chiesto informazioni".

E l'Inter? I contatti tra Marotta e Carnevali proseguono senza sosta e negli ultimi mesi sembra siano state individuate anche contropartite tecniche gradite al Sassuolo e in grado di abbassare l'esborso cash dei nerazzurri. Si tratta di Casadei e Pinamonti. "Il problema anche in questo caso è legato all’aspetto economico: i nerazzurri prima devono vendere un big per far cassa, poi investiranno una parte minima del ricavato per arrivare alla coppia del Sassuolo. Sempre che sia trovata un’intesa sulla valutazione dei cartellini: in viale della Liberazione ritengono troppo alte le cifre richieste per Scamacca (40-45 milioni) e per Frattesi (20-25), a meno che non vengano adeguate anche le valutazioni di Pinamonti (almeno 25 più bonus) e di Casadei", spiega il quotidiano romano.

