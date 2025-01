Davide Frattesi verso l'addio all'Inter. O, almeno, questo è quanto scrive oggi il Corriere dello Sport, che sottolinea l'insofferenza del centrocampista convinto di meritare più spazio di quello finora concessogli da Inzaghi. Barella resta un totem difficilmente scalfibile, e così per l'ex Sassuolo il minutaggio resta insufficiente: poteva andare bene un anno fa, il suo primo all'Inter, ma ora non più

Dopo i malumori estivi, proprio in questo periodo starebbe riaffiorando la voglia di cambiare aria e - come riferisce il quotidiano romano - la novità di questi giorni è che l’entourage di Frattesi si starebbe muovendo non solo per la prossima estate, ma anche per l’immediato. "Il giocatore farebbe le valigie anche subito. Anche perché un’idea su dove potrebbe trovare lo spazio tanto desiderato esiste già nella sua testa. Ed è la Roma, ovvero la squadra dove ha concluso la sua traiettoria giovanile iniziata nella Lazio e club a cui, evidentemente, è ancora legato", assicura il Corsport.

Difficile, però, trovare l'incastro giusto a livello economico: l'Inter chiederebbe non meno di 40 milioni peri l cartellino e la Roma attualmente non ha quella cifra a disposizione. E sarebbe difficile anche studiare un prestito, visto che l’Inter avrebbe comunque la necessità di dare ad Inzaghi un sostituto. Secondo il CdS, comunque, il futuro di Frattesi a Milano appare segnato: anche qualora dovesse finire la stagione in nerazzurro, poi sarà divorzio in estate.