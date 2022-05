Paulo Dybala sempre più verso l'Inter, come conferma anche il Corriere dello Sport. Nessuna offerta dall'estero, la Roma resta un'idea, ma il nerazzurro appare la meta ampiamente più probabile. "Il calciomercato in fondo non è neppure iniziato ufficialmente, anche se i telefonini degli uomini del suo entourage squillano e gli incontri sono frequenti. Marotta li avrebbe visti di recente a Villa Bellini, dove nell'estate 2020 il dirigente dell'Inter ha celebrato la riappacificazione con Conte. La Joya è già dell'Inter? Non ancora e lui parlando a Sky lo ha ribadito - riferisce il quotidiano romano -. Di certo i tifosi interisti stravedono per lui. Uno di loro ha portato uno striscione tutto a caratteri nerazzurri con su scritto: 'Paulo, ti aspettiamo. Amala'. E quando sono state lette le formazioni, il nome di Dybala è stato accompagnato da un'ovazione. L'Inter aspetta di trovare l'accordo per la buonuscita con Sanchez, che gli libererà il posto, e spera che nel frattempo alla porta dell'ex 10 bianconero non bussi un'altra grande con un contratto più attraente di quello prospettato dalla dirigenza di viale della Liberazione ad Antun (3-4 anni a 5,5 milioni più bonus a stagione)".