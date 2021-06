Con Semplici che ha dato l'ok alla partenza sia di Lykogiannis che di Tripaldelli, la fascia sinistra del Cagliari è in cerca di un nuovo padrone. E allora occhio alla candidatura di Federico Dimarco, pronto a tornare all'Inter dopo l'ottima stagione al Verona. "Stefano Capozucca ha bussato alle porte dell'Inter per avere notizie di Dimarco, ma la risposta del club nerazzurro, che vorrebbe inserire l'esterno nella trattativa Nandez, non è piaciuta al ds rossoblù - spiega il Corriere dello Sport -. La società sarda vuole tenere la questione del centrocampista uruguaiano slegata da tutte le altre ed è pronta a fare un'offerta economica a cifre ragionevoli, sempre che il club milanese non decida, dopo quello fatto al Verona, di girare Dimarco in prestito per rimandare ogni discorso al giugno prossimo".

