Arriverà in estate la rivoluzione sul mercato del reparto arretrato dell' Inter . I contratti in scadenza di Skriniar, De Vrij e D'Ambrosio , il prestito di Acerbi con un riscatto che andrà o meno esercitato, impongono una serie di riflessioni. Come scrive oggi il Corriere dello Sport , continuano da un paio di mesi i contatti per Giorgio Scalvini , stimato anche dal Manchester City , da altri club di Premier e dalla Juventus .

"Per questo motivo i dirigenti nerazzurri vorrebbero guadagnare da subito un vantaggio importante rispetto alle altre concorrenti italiane e straniere. Come? Imbastendo presto un’operazione per l’estate, con il coinvolgimento di una contropartita gradita ai bergamaschi. Il prezzo di Scalvini intanto è già aumentato passando dai 20 milioni di qualche mese fa agli attuali 35-40, ma nei piani dell’Inter il costo dell’operazione diminuirebbe con l’inserimento del cartellino del centrocampista Fabbian, attualmente in prestito alla Reggina in B", si legge sul quotidiano.

Si guarda anche a Schuurs, centrale olandese del Torino. Pagato 9 milioni, ne vale almeno 20-25. In questo caso c'è da giocare la carta Lazaro, ma l'infortunio dell'austriaco non agevola l'affare. "Attenzione poi all’occasione Becao. Una vera opportunità di mercato per le rotazioni difensive, visto il contratto in scadenza nel 2024 e il buon rendimento del giocatore con la maglia dell’Udinese - scrive ancora il quotidiano -. Al momento il brasiliano, finito pure nel mirino del Napoli, ha congelato l’offerta di rinnovo della famiglia Pozzo: ha intercettato la possibilità di indossare la maglia di una big, già dalla prossima estate".