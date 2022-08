L'Inter ha ceduto Cesare Casadei al Chelsea. La notizia dell'ultima ora è del Corriere dello Sport, secondo cui l'uomo copertina della squadra Primavera campione d'Italia si trasferirà a Londra per 15 milioni di euro più bonus che potrebbero far lievitare la cifra ad un massimo di 20 mln. "Dopo l’addio di Pinamonti, fruttato 20 milioni, la campagna cessioni dell’Inter è già a buon punto. Non è detto che venga ceduto un big tra Skriniar e Dumfries", si legge sull'edizione online del quotidiano romano.