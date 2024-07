L'Inter sarà costretta a tornare sul mercato per colmare il vuoto lasciato da Buchanan. L'esterno canadese ieri è stato operato alla tibia e - come suggerisce il Corriere dello Sport - i tempi sono piuttosto lunghi per rivederlo in campo: almeno 4-5 mesi. Significa che l'ex Club Brugge non tornerà a disposizione di Inzaghi prima di novembre-dicembre.

Su come intervenire se ne discuterà in un vertice programmato in casa nerazzurra per la prossima settimana: al momento - secondo il CdS - non ci sono ancora nomi identificati. Parteciperà anche Inzaghi, tra i più preoccupati e dispiaciuti per quanto accaduto a Tajon. E meno male che la situazione di Dumfries si sta schiarendo con il rinnovo più vicino rispetto a qualche tempo fa: lì sulle fasce bisogna porre rimedio. La volontà del club è quella di arrivare un accordo non appena terminato l'Europeo per Denzel, anche perché sarebbe complicato dover far fronte a due vuoti sulle corsie laterali.

Tornando alla sostituzione di Buchanan, ai nerazzurri serve un elemento veloce e rapido, abile nell’uno contro uno e nel creare superiorità. La condizione ancora più vincolante - come si legge - è che dovrà costare poco o nulla. Marotta e Ausilio, dunque, si concentreranno sugli svincolati: i nomi sono quelli di Marcos Alonso e Kurzawa, che però non convincono. Oppure occhio ai prestiti, magari scandagliando gli esuberi tra le big. Difficile, se non impossibile, che venga preso in considerazione Ndoye.