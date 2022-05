"Una clausola rescissoria inferiore ai 15 milioni , che scatterà nel 2023 durante la sessione di mercato di gennaio e sarà valida anche per quella dell'estate successiva, può favorire il passaggio di Gleison Bremer all'Inter nelle prossime settimane". Questa la notizia del Corriere dello Sport sul centrale brasiliano che tanto piace ai nerazzurri. Lo scorso febbraio, venendo incontro al Torino, Bremer aveva firmato il rinnovo con il club, strappando dal canto suo questa opzione di poter lasciare i granata a fronte di un'offerta parecchio inferiore al suo effettivo valore. Di conseguenza, oggi, Cairo non può continuare a chiedere 35-40 milioni , rischiando poi di perdere il giocatore per pochi milioni fra qualche mese.

L'Inter sa di avere in pugno Bremer e non parteciperà a eventuali aste. "Il brasiliano ha già fatto sapere che indosserebbe molto volentieri la maglia nerazzurra. Si tratta di un gradimento che risale a qualche mese fa, ma che è stato ribadito recentemente - spiega il Corsport -. Un modo per sottolineare che Gleison non ha cambiato idea e che la destinazione preferita è proprio l'Inter".

Secondo il quotidiano romano, dunque, va trovata la quadra a livello economico tra i club. I nerazzurri avevano anche proposto Pinamonti nell'affare, ma la valutazione di 20 milioni non accontenta i granata. Nel frattempo, a Milano bisogna fare spazio al brasiliano con qualche cessione.



