Sarà un altro derby d'Italia. Sul mercato, con l'obiettivo di prendere Gleison Bremer. La Juventus, come spiega il Corriere dello Sport, ha abbassato le richieste da 90 a 80 milioni per Matthijs De Ligt cercando di portare il Bayern Monaco alla conclusione della trattativa. I bavaresi sono finora arrivato a 60 più bonus.

Se si dovesse trovare un accordo, dai bianconeri partirebbe l'assalto al difensore brasiliano. "Tradotto: è derby con l’Inter, da tempo in pole position nella corsa al difensore. L’offensiva bianconera, però, è concreta e non lascia tranquilli i nerazzurri, che pure sono in parola da gennaio con il giocatore (il quale ha già rifiutato il Tottenham): accordo quinquennale da 3 milioni a stagione", riporta il quotidiano.