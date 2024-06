La Bild torna oggi sulla situazione di Hakan Calhanoglu. Secondo quanto riportato dal prestigioso quotidiano tedesco, l'Inter sarebbe disposta a cedere il centrocampista turco per la giusta cifra e il diretto interessato può sostenere un trasferimento a Monaco di Baviera, ma al momento dal Bayern Monaco non sono arrivate offerte ufficiali e Calha viene considerato un'alternativa come centrocampista davanti alla difesa, pur con caratteristiche diverse rispetto a quelle di Joao Palhinha.