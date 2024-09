Lautaro Martinez è tornato, l'Inter anche, parlando a livello di vittorie. I nerazzurri superano l'Udinese per 3-2 alla Bluenergy Arena nella partita valida per la sesta giornata di campionato, ottenendo tre punti che le consentono di agganciare Torino e Milan sul treno delle prime in classifica. E lo fa tornando a brindare per i gol del proprio capitano, che finalmente ha rotto l'incantesimo con una doppietta che indirizza il risultato a cavallo tra i due tempi dopo il vantaggio fulmineo di Davide Frattesi e il pareggio di Christian Kabasele. Vittoria meritata, che avrebbe potuto anche essere più larga visti i tanti gol sprecati dai nerazzurri, con un po' di ansia nel finale dopo che Lorenzo Lucca trova un lampo improvviso che rimette in partita i bianconeri. Partita dalle mille fasi, ma nel complesso successo meritato per gli uomini di Simone Inzaghi che però devono evitare di ricadere nell'errore di graziare troppe volte l'avversario come succedeva nemmeno troppo tempo fa.

IL TABELLINO

UDINESE-INTER 2-3

MARCATORI: 1' Frattesi (I), 35' Kabasele (U), 48' pt, 47' st Lautaro Martinez (I), 83' Lucca (U)

UDINESE: 40 Okoye; 27 Kabasele, 29 Bijol, 95 Touré; 19 Ehizibue, 8 Lovric (59' 32 Ekkelenkamp), 25 Karlstrom (73' 14 Atta), 6 Zarraga (85' 21 Iker Bravo), 33 Zemura; 10 Thauvin (73' 22 Brenner), 9 Davis (59' 17 Lucca).

In panchina: 90 Sava, 93 Padelli, 4 Abankwah, 16 Palma, 23 Ebosse, 77 Modesto.

Allenatore: Kosta Runjaic.

INTER: 1 Sommer; 31 Bisseck, 15 Acerbi, 95 Bastoni (75' 6 De Vrij); 36 Darmian, 16 Frattesi (85' 7 Zielinski), 20 Calhanoglu, 22 Mkhitaryan, 32 Dimarco (64' 30 Carlos Augusto); 9 Thuram (75' 99 Taremi), 10 Lautaro Martinez (85' 11 Correa).

In panchina: 12 Di Gennaro, 13 J. Martinez, 2 Dumfries, 8 Arnautovic, 21 Asllani, 28 Pavard, 42 Palacios.

Allenatore: Simone Inzaghi.

Arbitro: Sacchi. Assistenti: L. Rossi - Capaldo. Quarto ufficiale: Massimi. VAR: La Penna. Assistente VAR: Marini.

Note

Ammoniti: Karlstrom (U)

Corner: 6-3

Recupero: 1°T 3', 2°T 4'.

RIVIVI IL LIVE

95' - FISCHIA SACCHI, RIEN NE VA PLUS ALLA BLUENERGY ARENA!!! GRAZIE AL RITORNO AL GOL DI LAUTARO, L'INTER BATTE L'UDINESE PER 3-2 CON UN PO' DI SUDARELLA NEL FINALE.

94' - Taremi spinge un avversario, poi solo davanti a Okoye mette in porta. Sacchi lascia proseguire poi fischia fallo.

92' - Correa ha la palla buona per chiudere su assist di Mkhitaryan, tentativo che Okoye manda in corner.

92' - Palla troppo lunga di Carlos Augusto per Zielinski, rinvio Udinese.

90' - Saranno quattro i minuti di recupero. Chiusura di Mkhitaryan su Ekkelenkamp, proteste friulane per un tocco di mano dell'armeno non visto da Sacchi.

88' - Lancio in avanti troppo profondo, Okoye controlla bloccando la sfera.

85' - Ultimi minuti per Correa e Zielinski, fuori Lautaro e Frattesi autori dei gol. Nell'Udinese Iker Bravo prende il posto di Zarraga.

83' - Lucca riapre la partita! L'attaccante bianconero si trova in uno contro uno con Calhanoglu, lo semina in velocità e poi trafigge Sommer in diagonale.

83' - Mkhitaryan di prima intenzione calcia ciabattando di collo esterno la sfera, che termina alta.

81' - Kabasele anticipa Taremi di testa, ma il suo tentativo si perde sul fondo.

81' - Udinese che cerca di farsi viva in avanti, nel tentativo di riaprire l'incontro.

79' - Acerbi sventa un potenziale pericolo mandando palla in fallo laterale.

77' - Velo di Lautaro ad agevolare Taremi che poi appoggia all'argentino il quale prova l'assist per Carlos Augusto che non arriva sul pallone.

75' - Cambia anche Inzaghi: De Vrij prende il posto di Bastoni, Taremi rileva Thuram.

73' - Runjaic si affida ad Atta e Brenner, che rilevano Karlstrom e Thauvin. Nell'Inter si prepara Taremi.

71' - Lautaro riceve un gran pallone da Frattesi e prova a sorprendere Okoye con un pallonetto. Dimenticando che il portiere dell'Udinese sfiora i due metri d'altezza e para in presa alta.

70' - Bijol prova a premiare l'attacco alla profondità di Ehizibue, ma il pallone è mal calibrato e termina fuori.

68' - Molto furbo Calhanoglu a guadagnarsi un fallo a metà campo da Lucca.

65' - Frattesi prova il tiro davanti a tre difensori trovando il muro, ma il centrocampista si va a riprendere il pallone.

64' - Lancio troppo lungo per Bastoni, questa è l'ultima palla di Dimarco che lascia il campo a Carlos Augusto.

63' - Carlos Augusto sarà la prima mossa di Inzaghi dalla panchina. Corner regalato all'Udinese su errore di Bisseck.

62' - Reazione Udinese, che guadagna un nuovo corner sul quale Touré non arriva di testa sul cross da destra.

60' - Zarraga prova la conclusione di potenza, Acerbi si frappone col corpo mandando in corner.

59' - Arriva il momento dei cambi: fuori Davis e Lovric per Lucca ed Ekkelenkamp.

57' - Runjaic prepara le prime mosse, pronti a entrare Lucca ed Ekkelenkamp.

56' - L'Inter sembra giocare a pallanuoto, azioni avvolgenti prima che però Acerbi tocchi per ultimo la sfera concedendo rimessa all'Udinese.

54' - Duello in area Zemura-Darmian, la spunta il difensore nerazzurro ma la palla resta ai friulani. Tira Kabasele, parata di Sommer.

53' - Darmian viene colpito dal pallone scagliato da Touré e rimane a terra.

52' - Inter che ora sciorina gioco, Calhanoglu prova il lancio per Thuram fermato da Touré.

50' - Dimarco prova la conclusione, pallone in corner.

IL GOL DI LAUTARO: Innescato Thuram dalle retrovie con un lancio panoramico, il francese approfitta dell'errore di Bijol e serve Lautaro che si è lasciato gli spettri alle spalle e non perdona Okoye. Due gol in tre minuti, l'argentino sembra tornato lui.

47' - GOL GOL GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLL DELL'INTEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEERRRR!!! LAAAAAAAAAAAAAAAAUTAAAAAAAAAAAAAAAAROOOOOOOOOOOO MAAAAAAAAAARTIIIIIIIIIIIIINEEEEEEEEZZZZZZZZZ!!

----

16.06 - Udinese che batte il calcio d'inizio della ripresa: PARTITI!

HALFTIME REPORT - Dopo mesi di attesa, Lautaro Martinez torna a scrivere il proprio nome sul tabellino dei marcatori. E lo fa nei secondi finali di un primo tempo che l'Inter sembrava aver messo subito sui binari giusti grazie alla rete dopo nemmeno un minuto di Davide Frattesi, alla quale sono seguite alcune occasioni per allungare divorate anche in maniera clamorosa ma anche una fase difensiva non sempre all'altezza della situazione, con l'Udinese che approfitta raddrizzando momentaneamente il risultato con Christian Kabasele all'unica vera conclusione verso lo specchio della porta, prima della zampata del Toro che grazia anche ad un rimpallo su Jaka Bijol spezza l'incantesimo e porta l'Inter avanti poco prima del riposo.

-----

49' pt - Sacchi fischia la fine del primo tempo: Inter a riposo in vantaggio per 2-1 sull'Udinese.

IL GOL DI LAUTARO: Palla persa sanguinolenta dell'Udinese, Mkhitaryan recupera e serve Dimarco. Lancio perfetto in area per Lautaro che grazie ad una doppia carambola con Bijol riesce finalmente a trovare il gol dopo un periodo di lunghissima astinenza.

48' pt - GOL GOL GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLL DELL'INTEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEERRRR!!! LAAAAAAAAAAAAAAAUTAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAROOOOOOOOOOOO MAAAAAAAAAAAARTIIIIIIIIIINEEEEEEEEEEEEEEZZZZZZZZZZZ!!!!

47' pt - Riprende il gioco dopo i soccorsi a Thauvin.

46' pt - Sono due i minuti di recupero.

45' - Scontro tra Darmian e Thauvin, il francese rimane a terra dolorante.

43' - Lautaro riesce a scaricare su Thuram bravo a servire Darmian che arriva in velocità e calcia dopo uno stop non perfetto e manda fuori.

43' - Leggerezza di Bastoni che lancia inavvertitamente Davis, bravissimo Acerbi a chiudere la strada all'attaccante bianconero evitando anche il corner.

41' - Lautaro scivola nel tentativo di difendere un pallone, Sacchi lascia proseguire.

39' - Adesso l'Inter fatica a uscire dalla propria metà campo, ci si prova con un lancio lunghissimo per Dimarco anticipato da Okoye.

38' - Sbaglia Dimarco, palla regalata all'Udinese.

35' - Pareggio dell'Udinese! Kabasele! Palla ancora lanciata da Zemura sulla quale arriva il colpo di testa vincente su taglio davanti alla difesa di Kabasele che non lascia scampo a Sommer!

34' - Dimarco, chiusura che vale un gol! Lovric si trova davanti a Sommer sull'assist di Zemura, l'esterno chiude alla grande sull'avversario togliendogli una rete fatta.

32' - Mkhitaryan toglie palla a Thauvin con un'azione di grande classe.

28' - Altra palla gol divorata dall'Inter: lancio di Dimarco che trova Lautaro. Il capitano appoggia per Frattesi che da ottima posizione calcia a botta sicura sfiorando la porta.

27' - Lovric contrasta in ritardo Bastoni, Sacchi invita il giocatore dell'Udinese alla calma. Poi arrivano le scuse.

26' - Frattesi si inventa un numero a liberarsi di Karlstrom, il quale lo trattiene ripetutamente prendendosi un giallo.

24' - Lovric gladiatorio, riesce a divincolarsi tra tre difensori per poi calciare trovando una deviazione in corner.

24' - Grande anticipo di Bastoni che toglie la palla a Davis.

23' - Altra palla gol per l'Inter: Dimarco riceve da Mkhitaryan e calcia chiudendo però troppo l'angolo.

21' - Duello a colpi di strattoni e maglie tirate tra Thuram e Kabasele, la spunta il francese che poi calcia su Okoye in uscita.

20' - Bene l'Inter in fase di riaggressione a rintuzzare un'iniziativa dell'Udinese. Anche se la squadra un po' bassa non piace a Inzaghi.

18' - Errore di Kabasele, Thuram recupera poi recrimina per un calcio di punizione ma Sacchi non ascolta.

17' - Darmian mette un pallone difficile in mezzo, para Okoye. Oltretutto l'esterno nerazzurro era in fuorigioco.

14' - Bastoni per poco non fa un gol clamoroso con una parte poco nobile del corpo, sulla quale arriva il pallone spazzato male dalla difesa friulana prima di spegnersi sul fondo.

13' - Bijol respinge un cross di Dimarco, primo corner del match.

9' - Lautaro sbaglia a tu per tu con Okoye. Praticamente lasciato libero dalla difesa friulana, l'argentino colpisce di testa sull'assist di Calhanoglu ma la palla termina fuori.

7' - Bastoni trova Lautaro in area, ma l'argentino controlla il pallone col braccio.

6' - Lovric affossa Mkhitaryan, punizione per l'Inter.

5' - Lovric prova a inserirsi, ben controllato dalla difesa interista che poi spazza in fallo laterale.

4' - Bastoni prova il colpo di testa in area, Okoye esce e controlla il pallone.

IL GOL DI FRATTESI: Azione micidiale dell'Inter nata da un recupero di Bastoni. Thuram appoggia per Darmian bravo a premiare l'inserimento di Frattesi che entra in area e fulmina un Okoye non irreprensibile trovando il vantaggio dopo soli 46 secondi.

1' - GOL GOL GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLLL DELL'INTEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEERRR!! DAAAAAAAAAAAAAAAAAVIIIIIIIIIIIDEEEEEEEEEEEEEEEEEE FRAAAAAAAAAAAAAAAAAATTEEEEEEEEEEEEEEEESIIIIIIIIIIIIIIIII!!

----

15.00 - Primo pallone del match per l'Inter: PARTITI!

14.57 - Thauvin e Lautaro davanti a Sacchi per il sorteggio.

14.56 - Squadre che entrano in campo per il prepartita.

14.46 - Le squadre sono negli spogliatoi, fra poco ci sarà il calcio d'inizio.

----

