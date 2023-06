Nacho resterà al Real Madrid. Il difensore spagnolo, accostato anche all'Inter, festeggerà la sua quattordicesima stagione da giocatore dei Blancos dopo l'incontro con il direttore generale delle Merengues, José Ángel Sánchez. "Nacho ha avuto un'offerta dall'Inter, così come dalla MLS, ma alla fine ha deciso di non cambiare aria e continuare al Real Madrid" almeno per un'altra stagione, assicura AS.

Il quotidiano iberico aggiunge un altro dettaglio importante: a partire dalla prossima annata, complice l'addio di Benzema, Nacho sarà il nuovo capitano del Real.

