Minimo sforzo e massima resa. L’Inter espugna Praga con una partita attenta e con un modo compatto di stare in campo per 90 minuti.

L’Inter parte con un buon piglio. Nel primo tempo la circolazione di palla è a un buon ritmo. Asllani è più sciolto e meno compassato del solito e gioca a due tocchi andando anche in verticale. Mkhitaryan è l’uomo in più dell’Inter. Aiuta dal basso a costruire dal centro sinistra pulendo palloni, poi si fa trovare sulla verticale di Asllani alle spalle della linea del centrocampo a 5 dello Sparta per creare occasioni con la conduzione palla dalla tre quarti. A sinistra anche Bastoni è ispirato con il suo solito lavoro da mezzala di impostazione e di sovrapposizione in fascia con Dimarco che si accentra e gli lascia spazio. Il numero 32 parte con forza ma con il passare dei minuti si isola sempre di più. L’Inter inizia a sinistra e passa poi più a destra con la manovra d’attacco. Pavard cerca sempre di dare il suo contributo d’attacco buttandosi negli spazi spesso a vuoto.

Dumfries è impreciso e un po’ più lento del solito, ma ha il merito di tenere molto bassi e in apprensione Rynes e Sorensen. Mentre Birmancevic, migliore per distacco dei suoi, partendo da destra e accentrandosi, riesce a creare qualche problema alla coppia Pavard-Barella. Fortuna che c’è sempre un monumentale De Vrij, che sceglie sempre il tempo di intervento giusto controllando senza grossi problemi Olatunji e intervenendo su Birmancevic quando riesce a saltare la linea di pressione. In attacco Thuram e Lautaro sono disuniti. Il Toro lotta, si smarca dietro linea, si defila e riceve palla sia calciare sia per creare azioni pericolose in contropiede. Thuram invece non riesce a incidere: sempre raddoppiato. Nel secondo tempo lo Sparta cerca di tenere di più il pallino del gioco e riversarsi in attacco con azioni soprattutto con il cambio gioco verso destra. Ma l’Inter tiene bene e nel gelo più totale porta a Milano tre punti d’oro per la corsa all’accesso diretto agli ottavi di finale.

Riccardo Despali

