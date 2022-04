"Sarebbe un bel colpo perché, rispetto a quando era alla Roma, Leandro è cresciuto tantissimo. Conosce il calcio italiano, si è formato in Serie A, poi ha vissuto due anni in Russia e tre a Parigi. Ha acquisito esperienza a livello internazionale ed è un centrocampista completo, che a Inzaghi farebbe comodo in questo momento". A parlare in questi termini di Leandro Paredes e di un potenziale arrivo all'Inter è Angelo Gregucci. Il vice di Roberto Mancini quando l’argentino giocava allo Zenit risponde alle domande de La Gazzetta dello Sport.

In nerazzurro, Paredes coprirebbe principalmente il ruolo di vice-Brozovic: cosa li accomuna?

"Sono entrambi dotati di grande visione di gioco, hanno intelligenza e sanno caricarsi la squadra sulle spalle. Leandro ha il calcio in testa, negli ultimi anni ha aggiunto al suo bagaglio la maturità che serve per diventare determinanti ad alti livelli".