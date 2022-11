"Io voglio essere quello che sono sempre stato. Anche i tifosi e la società che ha avuto fiducia in me si merita il vero Robin". Inizia così l'intervista su Dazn a Robin Gosens. "Vedere quanto mi pagò l'Atalanta (700mila euro, ndr) e dove sono arrivato ora fa vedere la crescita che ho fatto. Sono arrivato come uno sconosciuto e sono diventato un nazionale, uno da Serie A. Essere qui è una felicità enorme, sono in una delle squadre più forti al mondo. Questo mi rende orgoglioso. Sono sorpreso che sia arrivato nel mio peggior momento, durante un infortunio. Ma ho lottato tre anni per un'occasione del genere, è andata a buon fine e sono contento. Ora anch'io sto riflettendo tantissimo sul perché il mio corpo non funziona come voglio. L'infortunio è stato molto grave, ho sottovalutato l'impatto sul mio corpo. Non ho giocato per un anno e mi sono mancate le partite, senza quelle non puoi essere quello che vuoi. Ora mi sento sempre meglio, mi manca l'ultimo step che è giocare con continuità e su quello sto lavorando. Inzaghi? Molto empatico, parla molto coi giocatori per sapere come stiamo anche fuori dal campo. Si sente ancora un po' calciatore e li capisce molto bene. Quando ho problemi fuori dal campo posso andare da lui a parlarne e questa è una grande qualità. Gestisce molto bene la squadra perché capisce".

Si parla anche dei "rifiuti" alle altre squadre per dire sì all'Inter. "Ovviamente ho fatto bene all'Atalanta per cui escono sempre squadre interessate, ma io ho sempre pensato o di tornare in Germania o di restare in Italia perché la mia famiglia è sempre stata bene per cui l'Inter è arrivata al momento giusto".

Quindi si passa alle domande botta e risposta. "L'idolo? David Alaba perché mi ha sempre impressionato, ha sempre fatto tutti i ruoli a livello altissimo. Il momento più bello e il più brutto? Il gol agli Europei contro la Germania e l'infortunio. Cotoletta alla milanese o casoncelli? Cotoletta perché è molto simile allo Schnitzel in Germania. Chi è il Batman. di Robin? Mio papà, la persona più importante della mia vita. La squadra del cuore? Lo Schalke 04. La persona che ringrazierai sempre? Gasperini e Pusic, mio primo allenatore in Olanda. A livello privato mia moglie e mio papà. Segni a Bergamo, esulti? No".