Protagonista assoluto con un assist e un gol (su rigore) nel 3-0 esterno rifilato dal Porto al Chaves, Mehdi Taremi incassa gli elogi del suo attuale allenatore Sergio Conceicao che fanno seguito a quelli arrivati ieri da Simone Inzaghi. Il prossimo tecnico dell'iraniano, incalzato da DAZN proprio nel momento del penalty realizzato dal 9, l'ha definitivo come "un giocatore importante, di caratura internazionale. Ha giocato tante partite e ha fatto tanti gol, siamo contenti ma dovremo allungare il parco attaccanti. Saremo una rosa più lunga rispetto a quest'anno".

Taremi arriverà all'Inter a costo zero dopo la scadenza del contratto con i Dragões, ma Conceicao non hai mai messo minimamente in dubbio la sua professionalità. E la prova è arrivata nella serata di ieri: "Questa è la prova che in questi tempi ​​ci sono certe situazioni che si sono verificate pure nel recente passato, non solo al Porto ma anche ad altri club. È importante che i giocatori ne siano consapevoli - le parole in conferenza stampa riguardo il tema dei giocatori in scadenza -. Taremi è un professionista esemplare, sarebbe stupido da parte mia non farlo giocare. Non guardo ai contratti, ma piuttosto alla dedizione in allenamento e in campo".

