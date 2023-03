Una squalifica pesante e tre multe. Il derby d'Italia porta altri danni, oltre al risultato finale, all'Inter leggendo le sanzioni comminate dal Giudice sportivo, Gerardo Mastrandrea, dopo la gara di domenica sera. Si parte con lo stop di due turni, ammonizione più una multa da 5mila euro per Danilo D'Ambrosio "per comportamento non regolamentare in campo (Seconda sanzione); per condotta gravemente anti-sportiva: per essersi, al termine della gara, avvicinato ad un calciatore avversario, reagendo alle provocazioni del medesimo, stringendogli per pochi istanti la parte posteriore del collo, reiterando l'atteggiamento aggressivo dopo il tentativo da parte dell'Arbitro di separarli, trattenuto a fatica dai compagni e dai componenti della propria panchina".

Il giocatore in questione è il bianconero Leandro Paredes, a cui è stata comminata una squalifica di una giornata effettiva oltre a un'ammenda di 10mila euro "per comportamento non regolamentare in campo (Terza sanzione): per avere, al termine della gara, assunto un atteggiamento provocatorio nei confronti di un calciatore della squadra avversaria, cercando, dopo il tentativo da parte dell'Arbitro di separarli, di avvicinarlo nuovamente, venendo trattenuto a fatica dai compagni e dai componenti della propria panchina".