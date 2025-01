La beffa sembrava averla confezionata l'Inter a fine primo tempo, alla fine il Milan rende pan per focaccia nel recupero del secondo tempo. Una serata folle a Riyadh consegna alla formazione di Sergio Conceiçao la Supercoppa Italiana al termine di un match assurdo, dove i rossoneri completano un'altra, incredibile rimonta e gelano l'Inter buttandola giù dal trono della competizione dopo tre stagioni consecutive. Una partita che la squadra di Simone Inzaghi sembrava aver indirizzato con due gol a cavallo dei primi due tempi firmati da Lautaro Martinez e Mehdi Taremi, ma che poi ha visto una risalita rabbiosa da parte dei rossoneri, che con le reti di Theo Hernandez, Christian Pulisic e la pugnalata finale firmata da Tammy Abraham mandano al tappeto i nerazzurri e si portano a casa il trofeo. Sconfitta pesante da digerire per il gruppo di Inzaghi.

IL TABELLINO

INTER-MILAN 2-3

MARCATORI: 46' pt Lautaro Martinez (I), 47' Taremi (I), 51' Hernandez (M), 80' Pulisic (M), 93' Abraham (M)

INTER: 1 Sommer; 31 Bisseck, 6 De Vrij (85' 36 Darmian), 95 Bastoni; 2 Dumfries, 23 Barella (85' 16 Frattesi), 20 Calhanoglu (35' 21 Asllani), 22 Mkhitaryan (65' 7 Zielinski), 32 Dimarco (65' 30 Carlos Augusto); 99 Taremi, 10 Lautaro Martinez.

In panchina: 13 J. Martinez, 40 Calligaris, 8 Arnautovic, 9 Thuram, 11 Correa, 17 Buchanan, 42 Palacios, 50 Aidoo, 51 Alexiou, 52 Berenbruch.

Allenatore: Simone Inzaghi.

MILAN: 16 Maignan; 22 Emerson Royal (87' 2 Calabria), 23 Tomori, 28 Thiaw, 19 Hernandez; 80 Musah (77' 90 Abraham), 29 Fofana; 20 Jimenez (50' Leao), 14 Reijnders (77' 8 Loftus-Cheek), 11 Pulisic; 7 Morata.

In panchina: 57 Sportiello, 4 Bennacer, 9 Jovic, 18 Zeroli, 31 Pavlovic, 33 Bartesaghi, 42 Terracciano, 46 Gabbia, 55 Vos, 70 Traore, 73 Camarda.

Allenatore: Sergio Conceição.

Arbitro: Sozza. Assistenti: Carbone - Tegoni. Quarto ufficiale: Fabbri. VAR: Marini. Assistente VAR: Doveri. Riserva assistenti: Perrotti.

Note

Ammoniti: Mkhitaryan (I), Dumfries (I), Tomori (M), Barella (I), Bastoni (I)

Corner: 6-4

Recupero: 1°T 1', 2°T 6'.

97' - Fischia Sozza, rien ne va plus! Al termine di un'incredibile partita, il Milan completa la seconda rimonta in due partite e fa sua la Supercoppa italiana.

97' - Frattesi non riesce ad arrivare su un pallone pizzicato da Dumfries, rimessa Milan.

93' - Abraham! Il Milan completa la rimonta! Imbucata di Pulisic per Leao bravo a mettere in mezzo dove l'ex Roma colpisce da zero metri trovando il gol dell'incredibile ribaltone.

93' - Dumfries prova il lancio lungo per Taremi, palla troppo lunga e controllata da Maignan.

91' - Lautaro prova il tiro al volo sul pallone rimpallato su Taremi, conclusione difficile che termina fuori.

90' - Iniziano i cinque minuti di recupero.

89' - Brutto fallo tattico di Bastoni su Pulisic, giallo inevitabile.

87' - Grande parata di Maignan che nega in uscita il gol a Dumfries dopo che Frattesi, lanciato da Lautaro, è stato anticipato dalla difesa.

87' - Nel Milan, Calabria prende il posto di Emerson Royal.

86' - Taremi controlla un buon pallone ma poi si produce in un tiro troppo debole, Maignan para.

85' - Inzaghi si affida a Frattesi e Darmian, fuori un Barella che ha qualcosa da ridire verso qualcuno e De Vrij.

84' - Tenta la reazione l'Inter, Taremi costringe Thiaw a rifugiarsi in corner. Sugli sviluppi, Dumfries prova il colpo con l'esterno mandando fuori.

80' - Pulisic! Pareggio del Milan! Da Leao a Theo Hernandez che serve Pulisic il cui diagonale è imprendibile per Sommer.

77' - Conceiçao si gioca il tutto per tutto: Abraham per Musah e Loftus-Cheek per Reijnders.

75' - Thiaw colpisce pallone e Barella, Sozza non interviene tra le proteste del nerazzurro.

73' - Calcia Reijnders, Lautaro esce dalla barriera e cancella il pericolo.

73' - Altro sprint di Leao, Barella lo atterra al limite dell'area e viene ammonito. Altra punizione pericolosissima.

72' - Dumfries mette dall'altra parte della porta per Carlos Augusto che colpisce. Maignan para col pallone che aveva varcato la palla per due terzi, protesta ingiustamente l'Inter.

69' - Lautaro controlla un pallone di Bisseck e calcia troppo debolmente, Maignan para a terra.

68' - Bisseck mette un pallone praticamente davanti alla porta solo da spingere per Taremi, che però non ci arriva.

65' - Cambi per l'Inter: fuori Dimarco e Mkhitaryan, dentro Carlos Augusto e Zielinski.

65' - Stavolta l'intervento clamoroso è di Sommer, che con un gran guizzo dice no al colpo di testa di Morata.

64' - Il colpo subito da Bastoni è stato durissimo, si scalda Carlos Augusto. Inter ora in dieci.

63' - Bastoni ci mette la faccia e salva il risultato. Leao salta Bisseck come un birillo, attira Sommer e appoggia per Reijnders che calcia a porta sguarnita. Il difensore si immola col volto mandando fuori.

62' - Lautaro si avventura in mezzo alla difesa rossonera, ne nasce un flipper miracoloso vinto dal Milan

61' - Fofana trova Morata solo a sinistra, torre dello spagnolo per Pulisic che di testa mette nelle mani di Sommer.

58' - Baruffa in campo dopo uno scontro Leao-Bisseck, Barella va a rendere conto al portoghese dell'intervento anche se sulle prime la situazione sembrava risolta serenamente.

57' - Primo milanista ammonito, è Tomori per un fallo su Lautaro.

57' - Milan convinto, Pulisic mette in mezzo e trova una leggera deviazione di Bastoni: Sommer attento.

55' - Thiaw per poco non trova il 2-2: il tedesco non riesce a colpire bene un bel pallone da sinistra, Sommer para.

54' - Giallo anche per Dumfries, che atterra fallosamente Theo Hernandez.

54' - Dimarco va col sinistro, Tomori manda in fallo laterale. Ora la partita è incendiaria.

52' - Theo Hernandez riapre la partita! Punizione micidiale che non lascia scampo a Sommer colpito sul suo palo, il Milan si porta sul 2-1.

51' - Subito Leao protagonista: palla rubata ad Asllani (forse fallosamente) e ripartenza con fallo di Mkhitaryan al limite dell'area. Ammonizione per l'armeno.

50' - Conceiçao ha visto abbastanza: dentro Leao, che rileva Jimenez.

IL GOL DI TAREMI: Giocata sopraffina dell'iraniano, che controlla uno splendido pallone dalle retrovie di De Vrij sorprendendo tutta la difesa con Jimenez che lo tiene in gioco, punta la porta e colpisce Maignan con un perfido tiro ad effetto che entra a fil di palo.

47' - GOL GOL GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLL DELL'INTEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEERRRR!!! MEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEHDIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII TAAAAAAAAAAAAAAAREEEEEEEEEEEEMIIIIIIIIIIIIIIIII!!!

46' - Barella recupera un pallone a metà campo, Fofana lo atterra senza andare troppo per il sottile. Sozza forse gli risparmia un giallo...

21.06 - Primo pallone del secondo tempo per l'Inter: PARTITI!

21.05 - Le squadre entrano in campo per la ripresa.

21.03 - Asllani, entrato al 35esimo, effettua un veloce riscaldamento prima dell'inizio della ripresa. Si scalda anche Leao.

20.54 - Arriva il primo referto a caldo sulle condizioni di Hakan Calhanoglu, uscito al 35esimo per far spazio ad Asllani. Il turco ha accusato un affaticamento all'adduttore destro.

HALFTIME REPORT - Una giocata estemporanea, una pugnalata inflitta quando fa più male: Lautaro Martinez sblocca con una giocata da vero asso un derby che ha vissuto 45 minuti interessanti, dove forse aveva fatto vedere qualcosa di più convincente il Milan mentre l'Inter ha palesato qualche difficoltà nel pungere davanti. Ma i campioni si fanno sentire quando serve e allora ecco Lautaro che a pochi secondi dallo scadere del primo tempo riceve palla da Taremi e dopo aver mandato al bar Theo Hernandez piazza il suo sigillo spaccando la partita proprio poco prima del duplice fischio.

47' pt - Poco dopo la conclusione vincente di Lautaro, Sozza decreta la fine del primo tempo: Inter a riposo in vantaggio per 1-0 sul Milan grazie alla staffilata di Lautaro.

IL GOL DI LAUTARO: Rimessa laterale battuta velocemente da Dimarco, palla a Taremi che temporeggia quanto basta per servire Lautaro sulla destra. Il capitano riceve, ubriaca Theo Hernandez con una finta e piazza un colpo secco alle spalle di Maignan. Per l'esultanza collettiva di tutto il gruppo.,

46' - GOL GOL GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLL DELL'INTEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEERRRR!!! LAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAUTAAAAAAAAAAAAAAAAROOOOOOOOOOOOOOOO MAAAAAAAAAAAAAAAARTIIIIIIIIIIIIIINEEEEEEEEEEEEZZZZZZZZZZZZZZ!!!

46' - Un minuto di recupero.

45' - Cross fuori misura di Bastoni, Maignan accompagna il pallone verso l'epilogo della sua corsa sul fondo.

43' - Lautaro raccoglie un pallone vacante e calcia al volo: muro di un difensore e corner.

41' - Azione prolungata del Milan, Inter che si difende. Grande scivolata di Bastoni che intercetta il cross di Jimenez mandando in corner.

38' - Prova la conclusione Mkhtiaryan, disturbato da Reijnders: tiro che termina a lato.

36' - Dumfries si rialza poi Theo va a spiegarsi con lui. L'esterno nerazzurro pare comunque aver recuperato.

35' - Più serio del previsto il problema di Dumfries, viene mandato al riscaldamento Darmian.

35' - È finita la partita di Calhanoglu per un problema all'adduttore, dentro al suo posto Asllani.

34' - Theo atterra Dumfries, Sozza redarguisce il francese. L'olandese urla a terra dal dolore.

33' - Problemi per Calhanoglu, si prepara a entrare Asllani.

32' - Primo scontro, non cattivo, tra Dumfries e Theo Hernandez. Sozza va subito a richiamare entrambi.

28' - Lautaro atterra Emerson Royal, punizione pericolosa per il Milan. Inter che rimedia con Dumfries, ma possesso ancora ai rossoneri.

26' - Rimpallo tra Emerson Royal e Dumfries, ultimo tocco del brasiliano e rinvio per Sommer.

23' - Squillo Inter! Taremi prende palla e parte in transizione supportato da Lautaro, l'iraniano scarica per Dimarco che calcia di prima intenzione trovando il riflesso di Maignan.

22' - Errore in appoggio della difesa interista, Bastoni rimedia prendendo anche fallo da Morata.

20' - Milan più convincente in questa prima fase di gara, Inzaghi si fa sentire coi suoi.

19' - Theo Hernandez calcia dalla lunga distanza, Morata in offside sporca la conclusione che finisce dritta tra le mani di Sommer.

17' - Morata per poco riesce a salvare un pallone destinato a finire fuori, ma per Sozza la sfera era già oltre la linea.

15' - Gran numero di Reijnders a uccellare Bisseck, poi da posizione perfetta per il tiro l'olandese strozza troppo la conclusione mandando la palla fuori.

13' - Calhanoglu interviene alla kamikaze su Musah lanciato in avanti, prendendo prima il pallone e poi il giocatore rossonero. Sozza non interviene, l'intervento però è stato decisamente rischioso...

12' - Gran lancio di Barella che trova in area Taremi. L'iraniano stacca e colpisce di testa senza inquadrare la porta.

10' - Bravo Reijnders a tagliare in area sull'assist di Pulisic, l'olandese però cerca una conclusione da posizione difficile colpendo l'esterno della rete.

9' - Lancio di Emerson Royal per Pulisic, controllato da Bisseck che protegge l'uscita di Sommer.

7' - Thiaw controlla bene l'avanzata di Dumfries, guadagnando anche rinvio dal fondo.

6' - Lancio perfetto di Bastoni a scavalcare Thiaw e servire Lautaro, che però viene raggiunto e anticipato dal tedesco.

5' - Un rimpallo sfavorevole tra Bisseck e De Vrij per poco non manda Pulisic davanti a Sommer, che interviene spazzando.

5' - Lautaro prova a lanciare in avanti Calhanoglu, Fofana ci mette il piede e Tomori recupera.

2' - La prevalenza di tifo per il Milan è evidente, si sente anche qualche 'booh' all'indirizzo di Calhanoglu.

20.01 - Dopo qualche istante di attesa, sarà del Milan il primo pallone del match: PARTITI!

19.57 - Lautaro e Maignan davanti a Sozza per il sorteggio del campo.

19.55 - Inter e Milan guadagnano il centro del campo per il prepartita.

19.54 - Squadre pronte all'ingresso in campo, col trofeo che viene portato sul terreno di gioco.

19.51 - Un gioco di luci e un dj set accompagnano il momento della presentazione del match.

19.42 - Riscaldamento completato, tra pochi minuti calcio d'inizio di questo derby di Supercoppa.

