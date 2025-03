Luciano Spalletti ha parlato in conferenza stampa alla vigilia di Germania-Italia, ritorno dei quarti di finale di Nations League. "Serve un'impresa perché partiamo da un risultato di svantaggio, ma serve un'altra prestazione come quella di giovedì - ha esordito il ct azzurro -. Non dobbiamo inventarci cose impossibili. Loro sono una squadra forte, ma noi a San Siro abbiamo fatto ciò che dovevamo e se riusciremo a ripeterci sono convinto che porteremo a casa la vittoria".

"Come vedo Bastoni laterale e se gioca? La domanda è se Bastoni gioca? Bastoni gioca - ha annunciato -. Se lo metto più laterale è come se lo mettessi sul divano di casa sua, è abituato a farlo all'Inter. Anche da centrale può giocare, gli ho parlato. Lui e Buongiorno sono due ottimi giocatori che potrebbero convivere anche con Calafiori".

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!