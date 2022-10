Intervenuto in conferenza stampa nel post partita di Atalanta-Lazio, Gasperini si è soffermato a parlare di Robin Gosens, suo ex giocatore a Bergamo e che ora sta ritrovando minuti e fiducia dopo un periodo difficile all'Inter. Davanti all'eventualità di riabbracciare il Nazionale tedesco e riaverlo a sua disposizione, il tecnico di Grugliasco declina l'offerta e manda anzi un messaggio all'esterno nerazzurro di Milano. "Se lo rivoglio? No, sta bene con la maglia dell'Inter, adesso sta giocando con continuità, speriamo possa raccogliere tutte le soddisfazioni che non è riuscito ad ottenere in questi mesi".