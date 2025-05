Come si sta in questo limbo tra rischiare di perdere tutto e fare la storia? A rispondere è Davide Frattesi, l'uomo dai gol pesantissimi e dal sorriso contagioso che senza pensarci due volte dice a Cronache di Spogliatoio: "Malissimo. È terribile. Terribile. Però questo è pure quello che succede se vai avanti in tutte le competizioni. C'è il rischio di non vincere niente. Quindi beh... è terribile. Poi alla fine, se qualcuno di noi potesse scegliere, farebbe la finale di Champions quindi dovremo essere abbastanza carichi. Ma poi tanto, quando entriamo in campo e vediamo il pallone con la Champions ci svegliamo".

Abbiamo visto dopo il gol l'esultanza con Dumfries. Quanto ci credevate sul gol del 2-1?

"Tanto. Tanto perché siamo una squadra forte che ha dei valori morali importanti e ha dei giocatori forti. È stato un cammino bellissimo, avremmo dovuto fare qualcosa in più per scudetto e Coppa Italia ma come ho detto prima io avrei messo la firma per andare a giocare la finale di Champions. Andremo lì carichi".

Come passerai la notte prima?

"A guardare il soffitto. Me la voglio godere proprio al cento per cento, tanto poi quando entri in campo sparisce tutto".

