Tutte le resistenze sembrano essersi sgretolate: adesso il Flamengo è pronto ad esaudire il desiderio di Arturo Vidal. Il giocatore cileno in uscita dall'Inter più volte ha espresso pubblicamente la sua voglia di giocare con i rubronegros, ma più di una volta, davanti alle manifestazioni d'affetto verso il Mengao, voci interne al club si esponevano contro quest'eventualità. Ma ora, secondo AS Chile, l'operazione potrebbe trovare uno sbocco: l'ultimo deludente campionato chiuso all'undicesimo posto e il divorzio ormai imminente con il tecnico Paulo Sousa hanno fatto desistere dall'intento di ringiovanire la rosa e hanno convinto anche i più scettici che per tornare a competere servono giocatori di esperienza e classe, abituati a vincere, proprio come Vidal. A meno di nuovi contrattempi, insomma, tutto sembra essere apparecchiato, con l'ingaggio da offrire al giocatore già definito: la firma potrebbe arrivare nelle prossime settimane.