Nicola Zalewski non sarà disponibile, nemmeno per la panchina, per la prossima gara di Serie A contro l’Atalanta domenica sera. Il ragazzo tuttavia è stato convocato dalla Polonia per le partite di qualificazione mondiale contro Lituana (il 21 marzo) e Malta (il 24). È bene chiarire infatti fin da subito che l'assenza nella lista di una squadra di club nell’ultima gara prima della sosta delle Nazionali non implica automaticamente l'indisponibilità dei giocatori per i successivi impegni internazionali. Tutto dipende ovviamente dalle condizioni dell’atleta che vengono valutate in comune accordo tra società e selezione nazionale.

Ecco perché da Varsavia, secondo quanto appreso da FcInterNews.it, proveranno a contare sull’esterno ex Roma. Zalewski, tecnicamente, dovrebbe infatti tornare abile e arruolabile tra circa una settimana, massimo dieci giorni, il che non gli impedirebbe quindi di essere a disposizione della Polonia. L’esterno è uno dei calciatori cardine della nazionale di casa, uno dei titolarissimi tanto per intenderci, motivo per cui il CT Michał Probierz, che tra l’altro dovrà anche fare a meno di uno dei suoi capitani, Piotr Zielinski, non vorrebbe mai rinunciarvi.

Una soluzione quindi, per venire incontro alle esigenze di tutti, anche a quelle del laterale che comunque vorrebbe giocare per acquisire minutaggio, è quella che Zalewski resti comunque a riposo per una partita, la prima, per poi disputare solo la seconda gara, quando scenderebbe sul verde con qualche allenamento in più rispetto al precedente impegno dei suoi.