Simone Inzaghi recupera un'altra pedina nell'avvicinamento a Inter-Udinese, la gara dopo la sosta in programma domenica prossima, a San Siro, Si tratta di Matteo Darmian, che oggi ha lavorato in gruppo al pari di Federico Dimarco, che già ieri si era allenato con i compagni. Ancora personalizzato, invece, per Stefan de Vrij e Nicola Zalewski, che domani dovrebbero fare una parte dell'allenamento con il resto della squadra.

