Branimir Mlacic – e soprattutto suo padre – hanno finalmente scelto un agente ufficiale. Si tratta di Fali Ramadani – oggi è arrivata la conferma sulla pagina Instagram della Lian Sports Group - che quindi da pochissimo gestisce gli interessi del giovane croato. Ecco quindi che l’eventuale passaggio all’Inter si complica, o meglio, richiederà eventualmente più tempo di quanto non si potesse pensare sino a pochi giorni fa.
Il procuratore del giocatore (anche oggi lasciato fuori partita) si è infatti subito mosso per proporre al proprio assistito un ventaglio più ampio di squadre da cui scegliere, non solo quella nerazzurra. Questo significa innanzitutto che una possibile risposta definitiva ai vertici di Viale della Liberazione dovrebbe slittare (e non si può nemmeno escludere a priori che l’Inter molli Mlacic), ma che soprattutto si cercherà di accontentare per quanto possibile le esigenze del croato, che avrebbe gradito uno step intermedio per la sua carriera.
Troppo poco l’Under 23 di Stefano Vecchi – motivo per cui il difensore sarebbe rimasto a Spalato nei prossimi sei mesi dopo la firma con i nerazzurri -, troppo grande la prima squadra dell’Inter, dove difficilmente potrebbe trovare spazio tra soli sei mesi. Da qui i dubbi del giovane, con il padre che finalmente, dopo aver ascoltato i consigli di intermediari di mezza Europa, ha deciso di affidare la procura di suo figlio a un professionista navigato, qualcuno che possa quantomeno presentargli più progetti tra cui scegliere.
L’ipotesi Inter non è al momento ancora da escludere perché non è detto che alla fine non risulti la migliore (magari garantendo al giovane anche per la prossima stagione un prestito in una squadra dove possa sicuramente avere minutaggio), ma sicuramente dover ridiscutere un affare che in Viale della Liberazione davano ormai per scontato avrà quantomeno infastidito i dirigenti del club nerazzurro.
Autore: Simone Togna / Twitter: @SimoneTogna
