Felice a Milano, impaziente di poter dare per davvero il proprio apporto alla causa. Ma, direttive della società, tutto a suo tempo e senza forzare il rientro. Alex Perez non vede l’ora di poter rientrare in campo per far vedere le sue qualità. Il difensore spagnolo – come appurato da FcInterNews – soffre infatti di un edema esattamente nella zona dove si era infortunato nella passata stagione e non sarà perciò abile e arruolabile per un altro mese circa (in teoria potrebbe esserlo verso il 20 novembre se non ci fossero ulteriori intoppi).

Uno stop che non ci voleva, visto che il ragazzo, dopo un normale periodo di adattamento (comunque parliamo di un 18enne che ha cambiato Paese, lingua e stile di vita) era pronto per mostrare con continuità tutte quelle doti emerse al Betis, ma anche negli allenamenti (pochi finora) con la Primavera nerazzurra. Allenamenti tra l’altro iniziati con un paio di settimane di ritardo rispetto ai compagni proprio perché Perez, a causa dello stop della passata annata, ha iniziato quella in corso lavorando a parte, senza sostenere la preparazione con il resto del gruppo nerazzurro.

Andrea Zanchetta, allenatore della Primavera, lo apprezza e spera quindi di poterci fare affidamento quanto prima, ma per evitare qualsiasi tipo di ricaduta si andrà con i piedi di piombo. Il problema, emerso con il Cagliari, era stato stimato dai medici in 6-8 settimane di stop forzato (per questo, conti alla mano, lo si potrebbe rivedere sul rettangolo di gioco in una trentina di giorni) ma molto dipenderà anche dalle sensazioni del centrale 18enne, determinanti per fissare una data di rientro. Ad ogni modo Alex Perez, al di là di questa frenata, rimane convinto dei propri mezzi e di poter arrivare lontanissimo anche con la maglia nerazzurra.

