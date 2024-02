Massimiliano Farris, vice di Simone Inzaghi alla guida dell’Inter, arriva in postazione DAZN per presentare la sfida contro la Roma partendo dalla descrizione dell’avversario: “Sembra che sia cambiata proprio la Roma. De Rossi ha riacceso il fuoco di una squadra, perché la tifoseria non lo ha mai perso, ed è in grande fiducia. Hanno fatto tre vittorie consecutive, sono tornati in zona Champions e ci darà filo da torcere”.

Il rendimento di Calhanoglu è una sorpresa anche per voi?

“Più che una sorpresa, è un calciatore che mette ogni giorno voglia di migliorarsi. Noi mettiamo nuove soluzioni, lui ci segue. Poi è ovvio che ci mette molto del suo”.

