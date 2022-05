Missione promozione compiuta per il Volendam, che ha centrato il salto in Eredivisie anche grazie all’apporto di due giocatori in prestito dall’Inter, Gaetano Oristano e Filip Stankovic. Proprio il portiere figlio d’arte oggi ha ufficializzato di fatto la sua permanenza in squadra anche nella prossima stagione. Sul palco, nel corso della festa promozione, al calciatore è stato chiesto se sarebbe rimasto anche nella prossima stagione. E il 20enne, dopo un’iniziale e incomprensibile indecisione, ha risposto “Sì, resto qui” per la gioia dei tanti tifosi presenti.

Il Volendam ha poi condiviso lo spezzone del video sui suoi social taggando proprio l’Inter: “Abbiamo un accordo?”, ha chiesto il club olandese, lasciando capire che ormai il prolungamento del prestito sia cosa fatta.